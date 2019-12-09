Джикия: игроки «Спартака» поддержали акцию болельщиков

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал акцию болельщиков, которые на 30-й минуте покинули стадион в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:4) в знак протеста против задержания фанатов в Санкт-Петербурге перед игрой 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Конечно, я знаю об акции болельщиков. Ни для кого не секрет, что мы тоже хотели сделать небольшую паузу, не знаю, заметил ли кто-то или нет. Выждали небольшую паузу, поаплодировали болельщикам и таким образом их поддержали.



Когда ушли болельщики, стало не по себе. Никогда такого не видел, чтобы вся трибуна за воротами была пустой. Но мы с пониманием к этому отнеслись, так было нужно сделать», — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

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