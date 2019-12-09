Жена Карпина: даже грубоватые кричалки нельзя наказывать задержаниями

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, поделилась мнением с задержанием фанатов «Спартака» перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
«Получила много сообщений по поводу моего личного отношения к недавнему протесту со стороны фанатов, болельщиков. Лично я считаю, что кричалки, оралки и т. п. – тоже часть футбола и, даже скабрезные и грубоватые, они не могут наказываться двухдневными задержаниями!
Почему в таком случае не арестовали болельщиков, кидавших банан в Роберто Карлоса и других футболистов? Ведь это расизм, что ещё хуже! И подобных случаев полным-полно.
Конечно, неприятно и обидно, когда в твой адрес звучат ругательства, но с этим сталкиваются футболисты, тренеры, судьи по всему миру! Что поделать, таковы традиции – сродни языческим обрядам, если хотите!
Впечатлило то, что даже болельщики «Зенита» поддержали акцию, хотя оскорбления были в адрес их игрока. Думаю, это тоже о многом говорит. Одним словом, я против хамства, но такие жёсткие меры по отношению к болельщикам – это чересчур!» — написала Карпина в своём «инстаграме».
- 9 декабря 2019
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