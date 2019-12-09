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Круговой успешно перенёс операцию

Круговой успешно перенёс операцию
Футбол / РПЛ 0

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой, который выступает за «Уфу» на правах аренды, перенёс операцию в связи с травмой.

«Многие спрашивали, почему я не нахожусь в расположении команды в конце осенней части. Сообщаю, что я успешно прооперирован в одной из лучших клиник Финляндии. Травмы — часть профессионального спорта, и никто не застрахован от их получения. Впереди зимняя пауза, во время неё я буду восстанавливаться.

Спасибо всем за поддержку! Увидимся в новом году», — написал Круговой на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Данила Кругового в «Инстаграме».

Круговой перешёл в «Зенит» из «Уфы» в августе, но всё ещё остаётся в уфимской команде на правах аренды до конца сезона.

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