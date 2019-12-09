Семак: «Зениту» нужно думать о своей игре, а не следить за ситуацией в Лейпциге

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой», который состоится 11 декабря.

«Бенфика» — одна из самых титулованных команд не только в Португалии, но и в Европе. У нас перед этим матчем есть дисквалифицированные и травмированные. Дриусси и Жирков не сыграют, Ракицкий и Кузяев дисквалифицированы, Прохин примкнул к ним.

Как отношусь к тому, что при мне «Зенит» ещё ни разу не выигрывал в гостях в еврокубках? Нужно выходить и играть. Да, иногда получается лучше, иногда хуже. На выезде всегда сложнее. Любая серия рано или поздно заканчивается, хотя мы этим сериям значения не придаём.

Всё зависит от того, как будет складываться параллельный матч. Мы будем исходить из того, как будет складываться ситуация. Понятно, что ничья более выгодна нам, чем «Бенфике». Нам надо концентрироваться на своей игре, а не следить за ситуацией в Лейпциге. Это главная задача, а там посмотрим, нужно ли будет отвлекаться или нет.

Я не верю, что «РБ Лейпциг» может расслабиться, поскольку уже вышел в 1/8 финала. Им важно выйти с первого места, не со второго. Все футболисты выходят на поле побеждать. Плюс есть бонусы за победу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.