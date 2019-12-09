Осорио: воспоминания об игре за «Порту» помогут мне в матче с «Бенфикой»

Защитник петербургского «Зенита» Йордан Осорио поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой».

«Прекрасно помню это ощущение — ты игрок «Порту» и выходишь на матч с «Бенфикой». Это похоже на матчи «Зенита» со «Спартаком». Такие воспоминания добавят мне сил во вторник.



Что особенного в атмосфере «Эштадиу да Луш»? Всё дело в болельщиках, которые здорово поддерживают команду на своём поле. Но нам не нужно думать, как сильно «Бенфика» играет дома. Надо позаботиться о том, чтобы самим сыграть как можно лучше и одержать важную победу.



В последнее время мы показываем содержательную игру. Нужно продолжать в том же духе, контролировать ход встречи, и тогда всё получится.

Я в прекрасной форме. Замечательно чувствую себя и в плане «физики», и ментально. Матч с «Динамо» просто добавил тонуса. Не нужно никаких дополнительных мотиваций — это Лига чемпионов, ключевой матч и сильный соперник. Готов выложиться по полной и помочь команде победить. Стараюсь цепляться за любую возможность проявить себя», — приводит слова Осорио «Матч ТВ».