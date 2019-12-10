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Каррера: всегда говорил, что команда, которую тренирую, является самой сильной

Каррера: всегда говорил, что команда, которую тренирую, является самой сильной
Футбол / Прочие турниры 0

Новоиспечённый главный тренер АЕКа Массимо Каррера обратился к своей команде перед первой тренировкой, которая состоялась вчера, 9 декабря.

«Главное — это команда, всегда говорил, что команда, которую я тренирую, является самой сильной. Но без хороших тренировок на протяжении недели не будет хорошего матча в выходные. Я хочу видеть игроков, которые будут биться. Если мы проиграем матч, то это должно быть только потому, что наш соперник был лучше, а не потому, что мы не сделали то, что должны были. Я хочу, чтобы мы были одной семьёй, и сосредоточиться на наших целях на 200 процентов. Ребята, я не люблю много говорить, через пять минут мы все отправляемся на тренировку», — цитирует Карреру Novasports.gr.

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