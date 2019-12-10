Уткин: Тедеско — тренер, а Кононов был поп

Известный блогер Василий Уткин сравнил нынешнего тренера «Спартака» Доминико Тедеско с бывшим наставником команды Олегом Кононовым.
«Я совершенно не уверен, что с Тедеско «Спартак» ожидает провал. У каждого тренера есть соревновательный период, и он приходит выполнять определённую задачу. Я не вижу необходимости сравнивать Кононова с Тедеско, потому что Тедеско — тренер, а Кононов был поп. Тедеско разговаривает футбольными категориями. Он объясняет всё с футбольной точки зрения. Безусловно, он делает ошибки, и у меня нет никакой уверенности в том, что он справится, но Тедеско говорит о построении, о готовности, говорит о том, что у него уже есть хорошая группа игроков и других ему не надо.
А что говорил Кононов? Он успел назвать три состава, более-менее его удовлетворяющего. И ничего не получилось. Кононов говорил о терпении, о том, что нужно верить и перетерпеть, говорил о доверии со стороны руководства. Это поповские разговоры, а не тренерские. Кононов — поп. Вот кем он показал себя на протяжении работы со «Спартаком». Даже его пиджак — разновидность сутаны. А Тедеско — тренер. Хороший или плохой, но тренер. У него тренерские мысли в голове, его можно обсуждать», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.
- 10 декабря 2019
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