«Очень «достойный» матч». ЦСКА показал ошибки Казарцева в игре с «Краснодаром»
Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео с ошибками арбитра Василия Казарцева в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча проходила 7 декабря и завершилась со счётом 1:1. На гол Ивана Облякова на 15-й минуте матча хозяева ответили результативным ударом Ари на 63-й минуте.
В комментарии к ролику «армейцы» напомнили о словах главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова, который заявил, что главный судья встречи «провёл достойный матч».
Видео можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает четвёртое место. В активе «армейцев» 34 очка после 19 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков.
Егоров прокомментировал судейство в матче «Краснодар» — ЦСКА
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