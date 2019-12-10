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Азмун назвал самый памятный гол сезона

Азмун назвал самый памятный гол сезона
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» рассказал, какой гол из забитых в первой половине сезона считает самым памятным. Напомним, на счету иранского форварда 10 забитых мячей в текущем сезоне.

«Гол в ворота «Лиона». В первую очередь из-за обстоятельств, его сопровождавших, и из-за того, что он помог нашей команде добиться положительного результата в первом матче Лиги чемпионов.

Травма в том матче? След от того удара по ноге до сих пор у меня остался. Я не хотел уходить с поля, старался помогать команде и дальше. Но когда понял, что больше играть не могу, пришлось сесть на скамейку», — приводит слова Азмуна официальный сайт «Зенита».

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