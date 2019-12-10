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Боярский – об актёрской карьере Дзюбы: он отбирает мой хлеб

Боярский – об актёрской карьере Дзюбы: он отбирает мой хлеб
Футбол / РПЛ 0

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал информацию о том, что нападающий петербургского клуба Артём Дзюба снимется в кино.

«Что касается Дзюбы, то он всегда себя показывает хорошо. У него не бывает осечек, тем более он скоро будет сниматься в кино. Станет киноартистом — это очень приятно. Правда, он отбирает у меня хлеб, но ничего страшного», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги (17 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей (три — с пенальти), а также отдал девять результативных передач. Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2020 года.

Дзюба — лучший игрок первой части сезона РПЛ по версии CIES
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