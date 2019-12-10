Каррера: мои команды всегда играли, чтобы победить. Такова моя философия
Новый главный тренер АЕКа Массимо Каррера, ранее возглавлявший «Спартак», рассказал, почему решил возглавить греческую команду.
«Я согласился стать тренером АЕКа после разговора с техническим директором команды. Я понял, что клуб хочет идти к успеху. Мои команды всегда играли, чтобы победить. Такова моя философия. Я планирую много изменить. Хочу, чтобы игроки сражались до последнего. У АЕКа есть качество, с которым можно многого достичь.
Знаю, что греческий чемпионат сейчас на подъёме, но я знаком с ним недостаточно хорошо. Я видел, как играет АЕК в прошлом матче. Мне нравится, что они способны адаптироваться к разным стилям. Мне нужна команда-хамелеон, которая может играть с любым противником», — приводит слова Карреры Tanea.
АЕК провёл презентацию Карреры
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