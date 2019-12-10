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Каррера: мои команды всегда играли, чтобы победить. Такова моя философия

Каррера: мои команды всегда играли, чтобы победить. Такова моя философия
Футбол / Прочие турниры 0

Новый главный тренер АЕКа Массимо Каррера, ранее возглавлявший «Спартак», рассказал, почему решил возглавить греческую команду.

«Я согласился стать тренером АЕКа после разговора с техническим директором команды. Я понял, что клуб хочет идти к успеху. Мои команды всегда играли, чтобы победить. Такова моя философия. Я планирую много изменить. Хочу, чтобы игроки сражались до последнего. У АЕКа есть качество, с которым можно многого достичь.

Знаю, что греческий чемпионат сейчас на подъёме, но я знаком с ним недостаточно хорошо. Я видел, как играет АЕК в прошлом матче. Мне нравится, что они способны адаптироваться к разным стилям. Мне нужна команда-хамелеон, которая может играть с любым противником», — приводит слова Карреры Tanea.

АЕК провёл презентацию Карреры
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