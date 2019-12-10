АЕК провёл презентацию Карреры
Афинский АЕК провёл презентацию нового главного тренера команды Массимо Карреры.
55-летний итальянский специалист подписал с афинским клубом соглашение, которое рассчитано до конца сезона-2020/21.
Фотографии с мероприятия пресс-служба афинского клуба опубликовала в «Твиттере».
Предыдущим местом работы Карреры был московский «Спартак», который он возглавлял с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и выиграли Суперкубок России.
Афинский АЕК, набрав 21 очко в 13 турах, занимает третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги. В минувшем сезоне жёлто-чёрные финишировали третьими в чемпионате. Первый матч под руководством Карреры клуб проведёт 14 декабря на выезде с «Ксанти».
Каррера снова в деле! Чемпион России возглавил АЕК
Всё, что надо знать о новой работе бывшего тренера «Спартака».
- 10 декабря 2019
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