АЕК провёл презентацию Карреры

Афинский АЕК провёл презентацию нового главного тренера команды Массимо Карреры.

55-летний итальянский специалист подписал с афинским клубом соглашение, которое рассчитано до конца сезона-2020/21.

Фотографии с мероприятия пресс-служба афинского клуба опубликовала в «Твиттере».

Предыдущим местом работы Карреры был московский «Спартак», который он возглавлял с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и выиграли Суперкубок России.



Афинский АЕК, набрав 21 очко в 13 турах, занимает третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги. В минувшем сезоне жёлто-чёрные финишировали третьими в чемпионате. Первый матч под руководством Карреры клуб проведёт 14 декабря на выезде с «Ксанти».