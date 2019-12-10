«Ливерпуль» обыграл «Ред Булл Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» обыграл австрийский «Ред Булл Зальцбург» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена». Обслуживала матч нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ему ассистировали Марио Дикс и Хессел Стегстра.

Счёт был открыт на 57-й минуте, автором забитого мяча стал Наби Кейта, которому ассистировал Садио Мане. Через минуту преимущество английского клуба увеличил Мохамед Салах.

«Ливерпуль», набрав 13 очков, финишировал на первом месте в турнирной таблице группы Е и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» (7) завершил групповой этап на третьем месте и продолжит выступления в плей-офф Лиги Европы.