Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Создатели фильма «Я не Дзюба» не вели переговоров о съёмках с форвардом «Зенита»

Создатели фильма «Я не Дзюба» не вели переговоров о съёмках с форвардом «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Продюсер Александр Голутва, участвующий в создании фильма «Я не Дзюба», заявил, что никто пока не вёл переговоров с нападающим «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой. Ранее появилась информация, что форвард может принять участие в съёмках картины.

«Пока ещё преждевременно что-то комментировать по этому поводу, если будет результат. Я не сомневаюсь, что всё будет нормально, что он будет играть там. Пока рано говорить, пока решается финансовый вопрос, через недельку уже возможно», — приводит слова продюсера «РБК-Спорт».

Ранее режиссер фильма Леонид Пляскин сообщил, что фильм рассказывает историю мальчика, который хочет играть в футбол, но имеет проблемы с лишним весом. Герою выпадает возможность играть, как его кумир — нападающий Артём Дзюба, но при условии, если он внушительно потеряет в весе.

В этом сезоне Артём Дзюба принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги. 31-летний нападающий забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

Дзюба может сняться в детской комедии
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019