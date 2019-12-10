Создатели фильма «Я не Дзюба» не вели переговоров о съёмках с форвардом «Зенита»

Продюсер Александр Голутва, участвующий в создании фильма «Я не Дзюба», заявил, что никто пока не вёл переговоров с нападающим «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой. Ранее появилась информация, что форвард может принять участие в съёмках картины.
«Пока ещё преждевременно что-то комментировать по этому поводу, если будет результат. Я не сомневаюсь, что всё будет нормально, что он будет играть там. Пока рано говорить, пока решается финансовый вопрос, через недельку уже возможно», — приводит слова продюсера «РБК-Спорт».
Ранее режиссер фильма Леонид Пляскин сообщил, что фильм рассказывает историю мальчика, который хочет играть в футбол, но имеет проблемы с лишним весом. Герою выпадает возможность играть, как его кумир — нападающий Артём Дзюба, но при условии, если он внушительно потеряет в весе.
В этом сезоне Артём Дзюба принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги. 31-летний нападающий забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.
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