Дзюба — о 0:3 с «Бенфикой»: одно слово — обосрались

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой». Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Одно слово есть — обосрались», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Бенфика», набрав семь очков, заняла третье место в турнирной таблице группы G и продолжит выступления в Лиге Европы. «Зенит» (7) финишировал на четвёртом месте и вылетел из еврокубков, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счётом 2:2.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

Расписание группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.