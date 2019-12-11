Дзюба — о 0:3 с «Бенфикой»: одно слово — обосрались
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой». Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
«Одно слово есть — обосрались», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
«Бенфика», набрав семь очков, заняла третье место в турнирной таблице группы G и продолжит выступления в Лиге Европы. «Зенит» (7) финишировал на четвёртом месте и вылетел из еврокубков, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счётом 2:2.
Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.
Расписание группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.
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