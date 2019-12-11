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Жирков: группа России на Евро-2020 значительно сильнее той, что была на ЧМ-2018

Жирков: группа России на Евро-2020 значительно сильнее той, что была на ЧМ-2018
Футбол / Евро-2020 0

Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков прокомментировал жеребьёвку группового этапа чемпионата Европы — 2020. Команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

«У нас очень сложная группа. Она значительно сильнее той, которая у нас была на чемпионате мира. Даже сравнивать нельзя. Думаю, сборной будет тяжело.

Два матча из трёх пройдут в Питере? Маленький плюс есть в этом. Но совершенно точно матч с Бельгией не будет похож на последнюю домашнюю игру, которую мы им проиграли 1:4. Мы ехали сразу в сборную, после игр в чемпионате. У всех игроков было разное состояние. Перед чемпионатом Европы у нас будет больше времени на подготовку. Игроки войдут в нормальный тонус, в свои лучшие кондиции. И будет совсем другая игра.

Всё-таки собраться на неделю-полторы, чтобы сыграть отборочные матчи, это одно, а длительный сбор перед крупным турниром — совсем другое. Надеюсь, это будет наш главный плюс», — цитирует Жиркова «Комсомольская правда. Донецк».

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