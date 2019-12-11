Источник: Хачериди покинет брестское «Динамо», не сыграв за клуб ни минуты

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди в ближайшее время покинет «Динамо» (Брест). Как сообщает ua.tribuna, чемпион Беларуси расторгнет контракт с защитником в ближайшее время.
Контракт с «Динамо» Хачериди заключил в конце октября, после чего начал тренироваться с командой. Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался «Динамо» бесплатно. Стороны заключили соглашение сроком на два года — с тех пор футболист не сыграл за брестский клуб ни минуты.
32-летний Хачериди ранее выступал за «Олком», запорожский «Металлург», «Волынь», киевское «Динамо» и ПАОК. За сборную Украины сыграл 51 матч и забил три гола. Хачериди трижды становился чемпионом Украины и однажды чемпионом Греции. Также он выиграл два Кубка Украины, один Кубок Греции и три Суперкубка Украины.
За «Динамо-Брест» также выступает ещё один бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины — Артём Милевский.
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