Бабаев: ряд судей и руководителей наносят больший ущерб футболу, чем Гончаренко

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко за нецензурную речь в адрес главного судьи матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» Василия Казарцева.

«Конечно, мы расстроены тем, что Виктор Михайлович пропустит в общей сложности теперь уже три матча и один останется условным… Надо признать, что с точки зрения буквы закона вопросов здесь никаких нет. Санкция в полной мере соответствует дисциплинарному регламенту РФС. Другое дело, что по духу закона возникает много вопросов.

Унас клубы наказывают многомиллиоными штрафами, подменяя реальную работу по предотвращению правонарушений и других проблем… Например, сегодня на заседании КДК нас оштрафовали на определённую сумму за 6 жёлтых карточек, полученных игроками ЦСКА в матче с «Краснодаром». На мой взгляд, как минимум две из них абсолютно надуманные! Посмотрите, потратьте две минуты — за что получил жёлтую карточку Фёдор Чалов?! Там даже видавшие виды комментаторы дар речи потеряли.

У нас наказывают тренеров, фанатов… Машина по производству санкций работает великолепно… Но при этом абсолютно безнаказанными остаются некоторые судьи и их руководители, которые своими действиями наносят гораздо больший ущерб российскому футболу, чем ненормативная лексика Гончаренко и фанатов. При этом я не оправдываю мат, но получается, что Фемида у нас какая-то одноглазая", — цитирует Бабаева «Спорт-экспресс».