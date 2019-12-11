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Налоговая решила отозвать заявление о признании «Тамбова» банкротом

Налоговая решила отозвать заявление о признании «Тамбова» банкротом
Футбол / РПЛ 0

Инспекция Федеральной налоговой службы по Тамбову приняла решение отозвать ходатайство о банкротстве «Тамбова». Ранее сообщалось, что налоговая служба обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании «Тамбова» банкротом.

«В связи с отсутствием признаков банкротства ИФНС России по городу Тамбову направлено ходатайство в Арбитражный суд Тамбовской области об отзыве указанного заявления», — приводит текст заявления ведомства «РБК-Спорт».

«Тамбов» набрал 21 очко в 19 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19-м туре чемпионата России тамбовская команда обыграла «Оренбург» со счётом 3:0. Лидером соревнований в настоящий момент является петербургский «Зенит» (45).

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