Анчелотти попрощался с «Наполи»
Бывший главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти попрощался с неаполитанским клубом.
«Я хотел бы лично поблагодарить клуб, сего сотрудников, футболистов, тренерский штаб и президента за возможность пережить незабываемые впечатления в таком замечательном городе, как Неаполь», — написал Анчелотти на странице в «Твиттере».
Напомним, в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» принимал бельгийский «Генк». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Благодаря этому результату клуб набрал 12 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со 2-го места в группе Е.
Анчелотти возглавил «Наполи» в мае 2018 года. Его контракт был рассчитан на три года.
«Наполи» объявил об увольнении Анчелотти с поста главного тренера
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