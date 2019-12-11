Анчелотти попрощался с «Наполи»

Бывший главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти попрощался с неаполитанским клубом.



«Я хотел бы лично поблагодарить клуб, сего сотрудников, футболистов, тренерский штаб и президента за возможность пережить незабываемые впечатления в таком замечательном городе, как Неаполь», — написал Анчелотти на странице в «Твиттере».



Напомним, в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» принимал бельгийский «Генк». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Благодаря этому результату клуб набрал 12 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со 2-го места в группе Е.



Анчелотти возглавил «Наполи» в мае 2018 года. Его контракт был рассчитан на три года.

«Наполи» объявил об увольнении Анчелотти с поста главного тренера