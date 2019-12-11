Медведев: футбольные боги решили – «Зенит» с такой игрой не заслужил выход в ЛЧ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал вылет петербургской команды из еврокубков.

«Разочарования я не скрываю, все ждали, что мы продолжим играть в Европе. Видимо, мы не заслужили благоволения футбольных богов. Всё было в наших руках, тем более «РБ Лейпциг» не проиграл. Нам надо было не проиграть «Бенфике», но, к сожалению, выполнили эту задачу только в первом тайме. А во втором, как было уже несколько раз, быстро пропустили. Так было и в матче с «РБ Лейпциг» дома. Причины можно искать разные, но главное — это то, что в первом тайме было видно, что команда не добегает, не дорабатывает, проигрывает единоборства, а ряд игроков при работе с мячом допускали не присущее им количество ошибок. Был хороший удар у Азмуна, но бил по воротам только он – два мимо, один в створ. Но вратарь «Бенфики» сыграл очень хорошо. Видимо, футбольные боги решили, что раз так, то и выходить в Лигу чемпионов с такой игрой будет незаслуженно. Вот «Лион» и забил в параллельном матче второй мяч.



Мы давно не играли в Лиге чемпионов, мало игроков имели опыт выступления в этом турнире – Иванович, Дзюба и Шатов. Этот опыт очень важный. Команда сделает выводы, выйдет из отпуска и будет работать, будут товарищеские матчи, чтобы к игре с «Локомотивом» подойти в оптимальной форме», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.