«Зенит» впервые за 10 лет не сыграет в плей-офф еврокубков

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонская «Бенфика» разгромила петербургский «Зенит» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш».

По итогам 6 матчей «Зенит» занял четвёртое место в группе, набрав 7 очков, что лишило его возможности продолжить выступление в еврокубке. Из группы G в плей-офф Лиги чемпионов вышел «РБ Лейпциг» и «Лион». «Бенфика» заняла третье место и выступит в плей-офф Лиги Европы.

Таким образом, «Зенит» впервые за 10 лет не сыграет в плей-офф еврокубков. В последний раз это произошло в сезоне-2009/10. Тогда команда не смогла преодолеть квалификацию Лиги Европы.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов.