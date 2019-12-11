«Зенит» впервые за 10 лет не сыграет в плей-офф еврокубков
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонская «Бенфика» разгромила петербургский «Зенит» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш».
По итогам 6 матчей «Зенит» занял четвёртое место в группе, набрав 7 очков, что лишило его возможности продолжить выступление в еврокубке. Из группы G в плей-офф Лиги чемпионов вышел «РБ Лейпциг» и «Лион». «Бенфика» заняла третье место и выступит в плей-офф Лиги Европы.
Таким образом, «Зенит» впервые за 10 лет не сыграет в плей-офф еврокубков. В последний раз это произошло в сезоне-2009/10. Тогда команда не смогла преодолеть квалификацию Лиги Европы.
Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов.
Дзюба — о 0:3 с «Бенфикой»: одно слово — обосрались
- 11 декабря 2019
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