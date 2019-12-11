«Челси» потроллил Роналду после победы над «Лиллем» в матче Лиги чемпионов
Пресс-служба «Челси» потроллила форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду после победы синих в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (2:1).
Так, после встречи с «догами» в испаноязычном «твиттере» лондонского клуба появилось сообщение следующего содержания: «В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Сесар Аспиликуэта забил больше голов, чем Криштиану Роналду. Факт, который не подвергается обсуждению».
Аспиликуэта отметился забитым мячом в матче с «Лиллем» на 35-й минуте. Для испанца этот гол стал вторым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов в 6 матчах. На счету Роналду 1 забитый мяч в 5 встречах. Увеличить свой бомбардирский показатель португалец может в сегодняшнем матче с «Байером».
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