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«Наполи» объявил о подписании контракта с Гаттузо

«Наполи» объявил о подписании контракта с Гаттузо
Футбол / Италия 0

Новым главным тренером «Наполи» стал Дженнаро Гаттузо.

Условия сотрудничества неаполитанцев с 41-летним специалистом остаются пока неизвестными.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Наполи».

Ранее сообщалось, что тренер подпишет с неаполитанским клубом контракт на 18 месяцев с опцией продления ещё на год в случае попадания клуба в Лигу чемпионов. Последним клубом Гаттузо был «Милан», который он тренировал с 2017 по 2019 год. По окончании сезона-2018/19 тренер подал в отставку, так как клуб не пробился в Лигу чемпионов, финишировав на 5-м месте.

«Наполи», имея в активе 21 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов из группы Е со второго места, набрав 12 очков в 6 турах.

Источник: Гаттузо — фаворит на пост главного тренера «Наполи»
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