Газизов: ещё посмотрим, кто раньше станет чемпионом — «Уфа» или «Краснодар»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что его клуб круче «Краснодара».

«Совершенно не завидую «Краснодару». У нас разные пути, разные истории. Я считаю, что мы круче. Мы в работе намного эффективнее. Смысла на них смотреть вообще нет. Мы живём на своей территории и работаем согласно своим возможностям. Ещё посмотрим, кто раньше станет чемпионом. Поэтому пусть сами нам завидуют. Мы зарабатываем больше всех, это подтверждают все статистические выкладки. Плюс у нас всё впереди. Для полного становления клуба нужно 20 лет. Надеюсь, к этому моменту уже появится новый стадион, и это будет совсем другая история», — приводит слова Газизова «Комсомольская правда — Уфа».

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает 2-е место (35 очков), «Уфа» — 7-е (25).