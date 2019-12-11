Экс-голкипер «ПСЖ»: сказал Ибрагимовичу, что он дерьмовый нападающий

Голкипер «Лилля» Мик Меньян рассказал забавный эпизод из своего прошлого с участием бывшего партнёра по «ПСЖ» Златана Ибрагимовича.

«Даже если сегодня мы не находимся с ним на связи, мне он нравится. Это правда. Он всегда говорит в лицо то, что думает. Но когда говоришь определённые вещи, нужно быть осторожным. Никто не идеален. Он меня проверял. Но я ему смог ответить. Если для кого-то та ситуация и была ненормальной, то это для меня, потому что тогда мне было всего 17.

На тренировках мяч после ударов Златана развивал скорость до 400 километров в час. Отражать его удары было нелегко. Он входил в штрафную и пробивал со всей силы. Буффон, Жулио Сезар, против которых он играл, не могли справиться с его ударами. Он сказал мне: «Ты дерьмовый вратарь». Для меня такое поведение было неправильным. После этого он вернулся и нанёс удар. И я смог его парировать. Он улыбнулся. Я должен был ответить ему. И я сказал: «Ты дерьмовый нападающий». Он только посмотрел на меня и ничего не сказал. Но когда мы вернулись в раздевалку, он заговорил. Он сказал мне, что я молодец, что я ему нравлюсь как личность. После этого он стал для меня ещё более привлекательным как личность», — цитирует Меньяна France Football.