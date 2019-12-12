«Атлетико» — «Локомотив»: Фелипе упрочил преимущество хозяев в счёте

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» принимает «Локомотив». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. К 57-й минуте хозяева ведут в счёте — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Автором второго гола встречи стал защитник «Атлетико» Аугусто Фелипе. На 54-й минуте матча мадридцы разыграли угловой, полузащитник «Атлетико» Коке навесил в штрафную, Фелипе сыграл на опережение и в касание пробил под перекладину.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Венгрии во главе с Виктором Кошшои, его ассистенты — Дьёрдь Ринг и Венцель Тот. Резервный рефери — Томаш Богнар.



«Атлетико» набрал 7 очков в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе в Лиге чемпионов являются «Ювентус» и «Байер».