Идову: получили позитивный импульс после отраженного пенальти Коченкова

Защитник московского «Локомотива» Брайн Идову подвёл итоги встречи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2).

«Тяжелый матч выдался в плане того, что уже на первой минуте смогли пенальти заработать, но Коченков здорово выручил. Получили позитивный импульс, но второй второй пенальти сами себе привезли — выбивали головой, мяч попал в руку. Когда пропускаешь такие голы, то уже неприятно. Хотели сыграть надежно, потому что мы давно не играли на «ноль». Видели, как «Атлетико» был заряжен».



«Команду гнали трибуны, — продолжил защитник. — Понятно, что им нужно было выигрывать кровь из носу. Классом они реально оказались выше, это было видно — они перекрывали все зоны, пытались накрывать нас и особо я не припомню, чтобы нами какие-то моменты были созданы, какие-то выпады имели бы место. Все удары были накрыты. Осадок неприятный. Из последних 10 игр мы выиграли только одну. Надеемся на паузу, когда наш опыт нам должен помочь в понимании того, к чему мы должны стремиться.



Надо отдохнуть, а затем на сборах подготовиться, чтобы в следующем году выйти на матчи с новыми силами, чтобы играть в тот футбол, который мы показывали до недавнего времени



Физически точно парни подустали, это было заметно во вторых таймах нескольких матчей. Первые таймы были великолепны, а во вторых подсаживались, нам забивали ранний гол и нить игры терялась. Психологически неприятно проигрывать такой отрезок. Давление было, но мы знаем, как с ним справиться. Пока не получилось. Надо правильно воспользоваться перерывом, чтобы в следующем году такого не повторить» — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.