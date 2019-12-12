«Локо» ужасно закончил год. В Мадриде играла только одна команда

Последний международный матч «Локо» в сезоне

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» и «Атлетико» решали совершенно разные задачи. Для москвичей, лишившихся шансов на евровесну из-за поражения от «Байера», матч в Испании был возможностью уйти, хлопнув дверью. Мадридцы же не смогли гарантировать себе попадание в плей-офф заранее. Поэтому игра с «железнодорожниками» для команды Симеоне была максимально принципиальной. Особенно после двух подряд поражений в ЛЧ.

Кверквелия впервые в старте с сентября

После досадного поражения от «Байера» Юрий Сёмин решил вернуться к схеме с тремя центральными защитниками. Довольно неожиданно место в центре обороны рядом с Хёведесом и Чорлукой занял Кверквелия, впервые появившийся в стартовом составе «Локо» с конца сентября.



В полузащите с первой минуты встречи в паре с Крыховяком действовал Мурило, заменивший Баринова, который пропускал игру из-за перебора жёлтых карточек.



В линии нападения обошлось без сюрпризов: Миранчук и Жемалетдинов – играли на флангах, Эдер – на острие.

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Сумасшедшее начало

Игра в Мадриде началась с невероятного штурма «Атлетико», обрушившегося на ворота «железнодорожников». Осадив владения Коченкова, «матрасники» сумели заработать пенальти уже на первой минуте матча. После проникающего паса в штрафную от Мораты Коченков не успел забрать мяч в руки и сбил Фелиша – главный арбитр Виктор Кошшои указал на точку.



Одиннадцатиметровый неожиданно решил исполнить не сам потерпевший, а Киран Триппьер. Англичанин нанёс удар в левый угол, однако Коченков в падении сумел парировать мяч.



К сожалению, буквально через четверть часа вратарю «Локомотива» вновь пришлось демонстрировать свои способности в игре на ленточке. На 15-й минуте «железнодорожники» опять напоролись на необязательный пенальти. После скидки Чорлуки Жемалетдинов подыграл себе рукой в штрафной площади. Сначала рефери не заметил нарушения правил, однако после подсказки коллег, воспользовался VAR и назначил одиннадцатиметровый.

На этот раз пенальти исполнил Фелиш. Точным ударом в левый нижний угол португалец вывел «Атлетико» вперёд, преподав урок своему незадачливому британскому партнёру по команде.

Отмененный гол Мораты

В середине тайма хозяева отправили второй мяч в ворота гостей. Корреа сделал скидку в штрафную, Мората оторвался от Чорлуки и забил гол.



Тем не менее на этот раз VAR сыграл на руку российскому клуб. Кошшои усомнился в правильности гола испанца, обратился к помощи видеоассистена и зафиксировал у Альваро офсайд.



Впрочем, даже несмотря на такое решение арбитра, поводов для радости у «железнодорожников» не было. Против «Атлетико» команда Сёмина выглядела беспомощно. «Локо» отдал мяч, территорию и безропотно наблюдал, как «матрасники» проводят свои размашистые атаки. У москвичей не получалось ни справиться с прессингом хозяев, ни проводить осмысленные атаки, ни даже порой выходить с мячом со своей половины поля. Как итог, 25 % владения мячом против 75 % и один удар против двенадцати в первом тайме. Так что, при подобном раскладе сил на поле, отставание в один мяч казалось ещё неплохим результатом для гостей.

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Фелипе удвоил преимущество хозяев

После перерыва ситуация на поле практически не изменилась. Уже на старте второй половины игры «Локомотив» пропустил ещё один гол. «Атлетико» быстро разыграл угловой, Коке сделал отличный навес в штрафную, а Аугусто Фелипе красивым ударом с лёта расстрелял Коченкова.

Чорлуку унесли с поля на носилках

Когда до конца встречи оставалось всего-то 25 минут с «Локомотивом» случилось едва ли не самое страшное, что могло произойти в этой встрече — капитан «железнодорожников» Ведран Чорлука получил травму. Пытаясь пробить по мячу Анхель Корреа угодил прямо по ноге хорвату. Защитник получил не только удар, но и подвернул голеностоп падая на газон. К сожалению, самостоятельно подняться Чорлука не смог – на носилках его унесли с поля врачи «Локомотива». Хорвата заменил Станислав Макгеев.

Безнадёжная концовка

Конец матча «Атлетико» провёл в экономном режиме. «Матрасники» также владели подавляющим преимуществом, но действовали медленнее и позволяли себе пижонить.



Тем временем у «Локомотива» по-прежнему не клеилась игра. Казалось, что «железнодорожники» уже просто хотели, чтобы этот безнадёжный матч скорее завершился.



Когда финальный свисток наконец прозвучал, можно было констатировать печальный факт: за 90 минут «Локо» не смог создать ни одного даже полумомента у ворот Облака. Ужасное завершение года и еврокубковой кампании.