Магкеев – о дебюте в ЛЧ: здесь нужно показывать только свой максимум

20-летний защитник «Локомотива» Станислав Магкеев, вышедший на замену на 69-й минуте вместо травмированного Ведрана Чорлуки в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2), рассказал о своих впечатлениях после дебюта в данном турнире.



«Как настраиваться на такие игры? Сами понимаете, что это Лига чемпионов и для любого футболиста это может быть первый и последний раз в жизни. Здесь нужно показывать только свой максимум.



Кто больше всего запомнился из игроков «Атлетико»? Успел пару эпизодов сыграть с Моратой и Жоау Фелишом. У Фелиша прекрасная скорость и дриблинг, парень играет на очень высоком уровне.



Юрий Павлович пожелал нам хорошо отдохнуть и возвращаться с новыми силами, чтобы хорошо работать», — передаёт слова Магкеева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



«Локо» ужасно закончил год. В Мадриде играла только одна команда Команда Сёмина избежала разгрома, но провалилась в атаке.