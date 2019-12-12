Магкеев – о дебюте в ЛЧ: здесь нужно показывать только свой максимум

20-летний защитник «Локомотива» Станислав Магкеев, вышедший на замену на 69-й минуте вместо травмированного Ведрана Чорлуки в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2), рассказал о своих впечатлениях после дебюта в данном турнире.
«Как настраиваться на такие игры? Сами понимаете, что это Лига чемпионов и для любого футболиста это может быть первый и последний раз в жизни. Здесь нужно показывать только свой максимум.
Кто больше всего запомнился из игроков «Атлетико»? Успел пару эпизодов сыграть с Моратой и Жоау Фелишом. У Фелиша прекрасная скорость и дриблинг, парень играет на очень высоком уровне.
Юрий Павлович пожелал нам хорошо отдохнуть и возвращаться с новыми силами, чтобы хорошо работать», — передаёт слова Магкеева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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