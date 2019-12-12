Моуринью — о матче с «Баварией»: предпочёл бы победить или сыграть вничью
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о поражении в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:3).
«Это был хороший и важный матч для меня, но я не хочу рассуждать вслух о выводах, которые сделаю. Собрал для себя немало ценной информации. Мы играли против очень сильной команды, и это была лучшая проверка для нас.
Я предпочёл бы победить или сыграть вничью. Или чтобы Сон забил в концовке и мы проиграли 2:3 вместо 1:3. Мы понимали, что этот матч важен для нас другим, но в то же время не хотели, чтобы негативный результат бросал на нас тень. Думаю, сегодня можно сказать хорошее о многих из наших парней», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.
«Бавария» — первая немецкая команда, выигравшая все матчи в групповом этапе ЛЧ
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