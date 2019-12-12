«Бавария» — первая немецкая команда, выигравшая все матчи в групповом этапе ЛЧ

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» принимала «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Бавария» стала первой командой, которой удалось одержать 6 побед в 6 матчах групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает «Твиттер» Coral.

Разница забитых и пропущенных мячей мюнхенской команды составила 24:5.

Ранее «Реал» в сезоне-2011/12 выиграл все 6 матчей группового этапа с разницей мячей +17, обыграв загребское «Динамо» (1:0, 6:2), «Аякс» (3:0, 3:0) и «Лион» (4:0, 2:0).

В истории Лиги чемпионов только 7 команд завершали групповой этап без потерянных очков: «Милан» (1992-93), «ПСЖ» (1994-95), «Спартак» (1995-96), «Барселона» (2002-03), «Реал» (2011-12 и 2014-15), «Бавария» (2019-20)

Напомним, «Бавария» и «Тоттенхэм» досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го и 2-го места в группы В.