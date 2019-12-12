Уткин, «Зенит» и «Краснодар» — среди лауреатов BISPO Awards 2019

Вчера, 11 декабря, в Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park прошло одно из самых ожидаемых событий года — подведение итогов Национальной независимой премии в области спортивного бизнеса и эффективного управления спортивными проектами BISPO AWARDS 2019. На церемонии были отмечены выдающиеся результаты в области спортивного бизнеса и эффективного управления спортивными проектами по итогу 2019 года.



В финал премии вышли 82 проекта из 246 поданных на участие. Дополнительно члены жюри определили 46 проектов и компаний в незаявочных и 8 персон – в специальных номинациях. 10 декабря в офисе компании PricewaterhouseCoopers состоялся финальный этап премии – очная защита проектов номинантами перед экспертным жюри, по итогам которой были определены победители премии во всех номинациях.



В футбольных номинациях лучшими стали ФК «Зенит» («Лучшее IT-решение по взаимодействию с болельщиками», «Лучшее управление профессиональным спортивным клубом»), РФС («Прорыв года» — Match-day сборной России и «Лучшее решение в производстве и трансляции спортивного медиаконтента»), Василий Уткин («Спортивный блогер»), ФК «Краснодар» («Эффективное управление спортивным объектом»), Сеть футбольных школ «Юниор» («Лучшая франшиза в спортивном бизнесе»).



Также на церемонии BISPO AWARDS прошло награждение спортивно-технологических стартапов, которые участвовали в конкурсе, проводимом совместно с акселератором STIG. Самые перспективные стартапы уже представлены в экосистеме акселератора. Они получили уникальную возможность реализовать свои проекты на базе крупнейших корпораций и холдингов.



Перед началом церемонии гости могли сфотографироваться рядом с гоночным прототипом Aurus 01. На этом болиде в сезоне 2019 года команда G-Drive Racing выступала в международных гонках на выносливость, включая легендарные «24 часа Ле-Мана».



Мероприятие посетили более 400 гостей — влиятельные и авторитетные фигуры из сферы спорта и спортивного бизнеса, выдающиеся спортсмены. Среди них: Сергей Прядкин (РПЛ), Ирина Винер-Усманова (Всероссийская федерация художественной гимнастики), Роман Авдеев (ФК «Торпедо»), Роман Ротенберг (Федерация хоккея России), Игорь Ефремов (ФНЛ), Сергей Кущенко (Единая лига ВТБ), Станислав Дружинин (Федерация регби России), Дмитрий Сергеев (CEO Parimatch Russia), Андрей Громковский (UFC вице-президент по России и СНГ), Александр Крылов («Газпром нефть», ХК «Авангард», член совета директоров КХЛ), Камил Гаджиев (FIGHT NIGHTS GLOBAL), Волошин Владимир (ВФСО «Трудовые резервы»), Евгений Савин (РПЛ), Александр Ярёменко (Всероссийская федерация волейбола), Олег Румянцев (ОКР), Алексей Яшин, Сергей Игнашевич, Антон Чупков и многие другие.