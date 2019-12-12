Пулишич во второй раз в карьере признан лучшим игроком года в США

Американский полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич признан лучшим игроком года в США, сообщается на официальном сайте Федерации футбола США.
Пулишич занял первое место по результатам голосования, набрав 38 процентов голосов. Второе место занял нападающий «Сиэтл Саундерс» Джордан Моррис (35%), третье — полузащитник «Шальке-04» Уэстон Маккени (13%).
«Для меня большая честь стать обладателем награды. У всех остальных претендентов за спиной были прекрасные сезоны, поэтому они стали бы достойными победителями. Это большой переходный год как для сборной США, так и для «Челси». У меня фантастические партнёры по команде, и я горжусь прогрессом, которого мы добились. Благодарен за поддержку семье и нашим невероятным фанатам", — сказал Пулишич.
21-летний Пулишич становился лучшим игроком США в 2017 году. Хавбек стал самым молодым в истории двукратным обладателем награды.
- 12 декабря 2019
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