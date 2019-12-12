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«Бенфика» продлила контракт с тренером после разгрома «Зенита»

«Бенфика» продлила контракт с тренером после разгрома «Зенита»
Футбол / Лига чемпионов 0

Лиссабонская «Бенфика» в своём официальном «твиттере» объявила о продлении контракта с главным тренером Бруну Лаже.

Новое соглашение между специалистом и португальским клубом будет действовать до лета 2024 года. Продление контракта состоялось через два дня после победы «Бенфики» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом» (3:0).

43-летний Лаже возглавил «Бенфику» в 2019 году. Под его руководством лиссабонский клуб стал чемпионом Португалии в сезоне-2018/19. В нынешнем сезоне «Бенфика», набрав 36 очков, лидирует в турнирной таблице португальского национального чемпионата. В Лиге чемпионов клуб занял третье место в группе и продолжит выступления в 1/16 финала Лиги Европы.

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