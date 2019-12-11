Издевательский финт игрока «Бенфики» в матче с «Зенитом» стал моментом дня в ЛЧ

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонская «Бенфика» разгромила петербургский «Зенит» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш».

УЕФА моментом игрового дня признал эпизод из этого матча. Полузащитник «Бенфики» Адель Таарабт эффектным приёмом обыграл российского защитника «Зенита» Александра Ерохина, прокинув ему мяч между ног. После этого Ерохин был вынужден нарушать правила и заработал жёлтую карточку.

Фото: https://twitter.com/UEFAcom_ru

Фото: https://twitter.com/UEFAcom_ru

После поражения от «Бенфики» в заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов «Зенит» занял четвёртое место в группе, набрав 7 очков, и вылетел из еврокубков.

«Зенит» впервые за 10 лет не сыграет в плей-офф еврокубков. В последний раз это произошло в сезоне 2009/10. Тогда команда не смогла преодолеть квалификацию Лиги Европы.