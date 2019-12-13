Гончаренко: ЦСКА с хорошим настроением уходит в отпуск

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» (1:0).

«Очень интересная игра для болельщиков, моменты у ворот обеих команд. В прошлых играх не хватало везения, сегодня вернулось. Но победу заслуживали. Вышли провести 90 минут на высоком уровне, с хорошим настроением уходим в отпуск. Но есть сожаление от того, как выступили в этой группе. Она была ровная.

Наши достоинства — продолжения наших недостатков. Видим силу в нашей молодости, продолжаем закаливать команду. Надеюсь, сделаем выводы из прошлой весенней части сезона, сыграем лучше. Надеемся, что кто-то сможет прийти в команду. К тому же за зиму лучше должны стать Дзагоев, Щенников, Васин», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.