Хотя бы ЦСКА ушёл красиво. Но губить столько моментов нельзя!

Последний матч в году без капитана

В заключительной игре группового этапа Лиги Европы «армейцы» вышли в оптимальном составе. Тройку центральных защитников составили Магнуссон, Карпов и Дивеев, на позиции латералей расположились Кучаев и Фернандес, опорную зону заняли Ахметов и Бистрович, а в группе атаки действовали Влашич, Чалов и Обляков.

Единственной неожиданностью стало появление Ильи Помазуна в воротах. Игорь Акинфеев полетел с командой в Барселону, но не попал даже в заявку московского клуба.

Впрочем, наградить игровой практикой Помазуна было давно пора. В нынешнем сезоне он провёл лишь два матча за «армейцев» в Кубке России. Когда, если не во встречах, в которых результат – не главное, давать молодому голкиперу шанс?!

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ЦСКА опять страдал от плохой реализации

Старт встречи в Барселоне вышел до жути бессодержательным. Команды душили друг друга прессингом и с мячом больше проводили времени либо в центре, либо на своей половине поля. На опасные моменты не было и намёка.

Лишь на исходе четверти часа хозяева развеяли скуку на стадионе «Корнелья-де-Льобрегат». Заметив провал в центре обороны гостей, Феррейра разрезающей передачей вывел Пьятти один на один с Помазуном. Хавбек послал мяч в ворота, однако голкипер «армейцев» успел сократить дистанцию с соперником и отразил его удар.

ЦСКА ответил в середине второго тайма. На подступах к владениям Андреса Прието «армейцы» заработали штрафной – мяч угодил в руку Хави Лопесу. Стандарт неожиданно исполнил Дивеев – молодой защитник мощно пальнул в ближний угол ворот в стиле Игнашевича, но к сожалению, промахнулся.

Чуть позже «армейцы» оказались ещё ближе к голу. Влашич отдал великолепный пас, отправив Чалова на рандеву с вратарём. Фёдор попытался бесхитростно отправить мяч в ближний угол и прогадал. Голкипер к такому повороту событий оказался готов – удар Чалова он отразил.

Под конец тайма гости смотрелись лучше хозяев. ЦСКА больше владел мячом и осмысленнее атаковал. Если бы москвичей в очередной раз не подвела реализация, то на перерыв они бы наверняка уходили в качестве победителей.

Кучаев и Чалов вдвоём не смогли переиграть вратаря

После перерыва итак не выдающийся темп игры ещё сильнее снизился, а команды поменялись ролями. «Эспаньол» взял мяч под свой контроль и пытался искать счастья в позиционном нападении. «Армейцы» отвечали контрвыпадами.

Так, на старте второй половины игры Влашич в чужой штрафной пяткой отпасовал на Ахметова. Тот пробил под перекладину, но голкипер хозяев сумел справиться с ударом российского полузащитника.

Когда игра на «Корнелья-де-Льобрегат» снова стала превращаться в унылое зрелище, Карпов будто пожелав развеселить местных болельщиков, едва не привёз гол в свои ворота. Отдав неточный пас, он спровоцировал опаснейшую контратаку, которая привела к выходу Лэя один на один с Помазуном. К счастью для Вадима и его партнёров по команде, вратарь «армейцев» вновь справился с угрозой его воротам.

Сразу после сейва Помазуна Кучаев и Чалов вдвоём убежали в контратаку. Игрокам ЦСКА никто не мог помешать забить гол, у них было предостаточно времени для решения. Однако даже такую возможность выйти вперёд «армейцы» умудрились загубить. Кучаев не смог точно отдать элементарную передачу на Чалова, а то не достал до мяча.

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Влашич – спаситель «армейцев»

Когда казалось, что что счёт в игре так и не изменится, ЦСКА наконец забил. Никола Влашич круто развернулся в чужой штрафной и ударом с левой ноги вколотил мяч в ближний угол ворот.

После забитого гола «армейцы» могли удвоить преимущество, но выход один на один загубил Сигурдссон, появившийся на поле вместо Кучаева.

Впрочем, даже одного мяча ЦСКА оказалось достаточно. Несмотря на абсурдно плохую реализацию команда Гончаренко сумела добиться победы, немного подсластив столь горькую неделю для российского футбола. Спасибо и на этом.