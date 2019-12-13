Обляков: ЦСКА выходил играть за свою страну, за семью, за очки в рейтинг

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал результат матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» (1:0).

«Настрой был боевой. Выходили играть за свою страну, за семью, за очки в рейтинг. Мы — молодые парни, которые хотели добиться победы. Голевых моментов было достаточно. Главное, что выиграли и закончили год на мажорной ноте. Я не знаю, как такие моменты мы не могли реализовать. Не могу объяснить. Мяч тот же, поле тоже. Надо забивать просто», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА, набрав пять очков, финишировал на последнем, 4-м месте в группе H и завершил выступления в еврокубках. В плей-офф вышли «Эспаньол» (11) и «Лудогорец» (8). «Ференцварош» (7) завершил групповой этап на третьем месте.