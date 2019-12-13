Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Обляков: ЦСКА выходил играть за свою страну, за семью, за очки в рейтинг

Обляков: ЦСКА выходил играть за свою страну, за семью, за очки в рейтинг
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал результат матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» (1:0).

«Настрой был боевой. Выходили играть за свою страну, за семью, за очки в рейтинг. Мы — молодые парни, которые хотели добиться победы. Голевых моментов было достаточно. Главное, что выиграли и закончили год на мажорной ноте. Я не знаю, как такие моменты мы не могли реализовать. Не могу объяснить. Мяч тот же, поле тоже. Надо забивать просто», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА, набрав пять очков, финишировал на последнем, 4-м месте в группе H и завершил выступления в еврокубках. В плей-офф вышли «Эспаньол» (11) и «Лудогорец» (8). «Ференцварош» (7) завершил групповой этап на третьем месте.

Чалов — о матче с «Эспаньолом»: ЦСКА нужно было раньше так играть
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019