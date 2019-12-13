Феллайни — о возможном переходе в «Тоттенхэм»: мне хорошо в Китае

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни прокомментировал слухи о возможном переходе в «Тоттенхэм Хотспур».
«Жозе Моуринью — очень особенный человек для меня. Мы периодически с ним созваниваемся или обмениваемся сообщениями. Сейчас он стал главным тренером «Тоттенхэма», и у него хорошо складываются дела. Я хочу пожелать ему только всего наилучшего. Но мне хорошо и здесь», — приводит слова Феллайни Eleven Sports.
Ранее была информация, что португальский специалист намерен заполучить в своё распоряжение полузащитника, с которым он хорошо знаком по работе в «Манчестер Юнайтед». Моуринью уже связывался с 32-летним футболистом.
Маруан Феллайни принял участие в 22 матчах китайской Суперлиги в этом сезоне. Полузащитник сборной Бельгии забил восемь голов и отдал три результативные передачи.
- 13 декабря 2019
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