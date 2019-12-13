Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Феллайни — о возможном переходе в «Тоттенхэм»: мне хорошо в Китае

Феллайни — о возможном переходе в «Тоттенхэм»: мне хорошо в Китае
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни прокомментировал слухи о возможном переходе в «Тоттенхэм Хотспур».

«Жозе Моуринью — очень особенный человек для меня. Мы периодически с ним созваниваемся или обмениваемся сообщениями. Сейчас он стал главным тренером «Тоттенхэма», и у него хорошо складываются дела. Я хочу пожелать ему только всего наилучшего. Но мне хорошо и здесь», — приводит слова Феллайни Eleven Sports.

Ранее была информация, что португальский специалист намерен заполучить в своё распоряжение полузащитника, с которым он хорошо знаком по работе в «Манчестер Юнайтед». Моуринью уже связывался с 32-летним футболистом.

Маруан Феллайни принял участие в 22 матчах китайской Суперлиги в этом сезоне. Полузащитник сборной Бельгии забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Моуринью хочет видеть Феллайни в «Тоттенхэме»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019