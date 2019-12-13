Ярошик: выступление российских клубов в еврокубках — это провал

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик оценил игру «армейцев» в поединке 6-го тура группового этапа Лиги Европы c «Эспаньолом». Московский клуб одержал победу в гостях со счётом 1:0.

«Вот так нужно прощаться с Лигой Европы. Я рад за ЦСКА, что они выиграли и не опустили рук. Чемпионат России — не слабый, он хороший чемпионат, но им нужно было больше концентрироваться на еврокубках, потому что это делает хорошую рекламу для РПЛ и футболистам, которые там играют.

Есть разница между чешскими командами и российскими, потому что мы не сможем обыгрывать российские команды каждый день. Но, когда идёт игра в еврокубках, мы всегда выходим на поле как на последнюю игру. Может быть, российским командам нужно так же концентрироваться, больше отдавать себя. Мне кажется, что они концентрируются больше на российском чемпионате, возможно, потому что он непростой, тяжело завоевать путёвку в еврокубки.

Можно ли назвать такие выступления российских команд провалом? Я думаю, что да. Но в Лиге чемпионов, например, «Зениту» не хватало фарта. Ожидал, что какая-нибудь команда пробьётся в следующий этап. Могу сказать, что это провал», — приводит слова Ярошика Sport24.

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