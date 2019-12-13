Сарри: «Манчестер Сити» – мой фаворит в Лиге чемпионов
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри сообщил, что «Манчестер Сити» является его фаворитом на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.
«Когда меня спрашивают, кто мой фаворит в этом сезоне Лиги чемпионов, я сразу отвечаю, что это «Манчестер Сити». Это команда меня впечатляет. Скорее всего, они сосредоточены в этом сезоне больше на еврокубковом турнире, нежели на чемпионате Англии», — приводит слова Сарри Sky Sports.
«Манчестер Сити» занимает третье место в этом сезоне чемпионата Англии, набрав 32 очка в 16 матчах. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков. Следующий матч манчестерский клуб проведёт в гостях с лондонским «Арсеналом». Встреча пройдёт 15 декабря на стадионе «Эмирейтс».
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