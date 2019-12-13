Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Виллаш-Боаш сравнил свой «Порту» с порно

Виллаш-Боаш сравнил свой «Порту» с порно
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший главный тренер «Порту» Андре Виллаш-Боаш сравнил свою экс-команду с порно.

«Во время моей работы в „Порту“ перед матчами игроки пытались угадывать стартовый состав. Но правда в том, что ту команду можно было сравнивать с порно. С Халком, Фалькао, Хамесом, Моутинью, Отаменди это была одна из лучших команд планеты. Посмотрите, какие потрясающие карьеры они сделали после выступлений за „Порту“, — приводит слова Виллаш-Боаша AS.

Напомним, в сезоне-2010/11 «Порту» под руководством Виллаш-Боаша выиграл Лигу Европы, чемпионат и Кубок Португалии. После работы с «драконами» португальский специалист возглавлял «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Зенит» и «Шанхай СИПГ». В настоящее время он является главным тренером «Марселя».

Виллаш Боаш: «Золотой мяч» будет соревнованием Месси и Роналду. Я за Криштиану
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019