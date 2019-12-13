Виллаш-Боаш сравнил свой «Порту» с порно

Бывший главный тренер «Порту» Андре Виллаш-Боаш сравнил свою экс-команду с порно.

«Во время моей работы в „Порту“ перед матчами игроки пытались угадывать стартовый состав. Но правда в том, что ту команду можно было сравнивать с порно. С Халком, Фалькао, Хамесом, Моутинью, Отаменди это была одна из лучших команд планеты. Посмотрите, какие потрясающие карьеры они сделали после выступлений за „Порту“, — приводит слова Виллаш-Боаша AS.

Напомним, в сезоне-2010/11 «Порту» под руководством Виллаш-Боаша выиграл Лигу Европы, чемпионат и Кубок Португалии. После работы с «драконами» португальский специалист возглавлял «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Зенит» и «Шанхай СИПГ». В настоящее время он является главным тренером «Марселя».