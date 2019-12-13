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Акинфеев: на стадионе «Порту» процентов сорок фанатов матерится на русском языке

Акинфеев: на стадионе «Порту» процентов сорок фанатов матерится на русском языке
Футбол / РПЛ 0

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не обращает внимания на оскорбления фанатов во время матчей.

«Абстрагироваться от всяких кричалок удаётся без особых проблем. Самое смешное, что ты приезжаешь на «Олд Траффорд», где, очевидно, не может быть каких-то фанатов, настроенных персонально против тебя, и слышишь про себя много интересного. В такой момент понимаешь: ну вот он, один наш чудачок, который добрался сюда, всё, сегодня всё будет нормально. Самые оголтелые в этом плане – в «Порту». Там реально процентов сорок стадиона матерится на русском языке. Отборная русская речь.

Я просто не обращаю внимания на заряды фанатов про себя. Если тебе достаётся, значит, ты чего-то стоишь в жизни. Глупо обращать внимание на того или иного дурака. Я Игорь Акинфеев, и мне всё равно, кто и что орёт", — цитирует Акинфеева сайт болельщиков ЦСКА Red-Blue World.

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