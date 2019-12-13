Форвард «Спартака» Роша близок к переходу в сильнейший клуб Южной Америки

Форвард «Крузейро» Педро Роша, права на которого принадлежат «Спартаку», близок к переходу во «Фламенго», утверждает Globo Esporte.
Согласно информации источника, 25-летний нападающий продолжит карьеру в стане чемпиона Бразилии на правах аренды. По истечении её срока клуб из Рио-де-Жанейро, который в завершившемся сезоне выиграл кубок Либертадорес, будет иметь право выкупа контракта футболиста за € 7,5 млн. Отмечается, что стороны уже согласовали все условия сделки, осталось уладить лишь некоторые бюрократические вопросы. О переходе клубы должны объявить на следующей неделе.
Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Его трансфер обошёлся красно-белым в € 12 млн. Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до лета 2021 года. Срок действия аренды нападающего в «Крузейро» рассчитан до конца текущего года.
- 13 декабря 2019
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