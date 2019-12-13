«Крузейро» не будет выкупать у «Спартака» контракт Роши

По истечении срока аренды в «Крузейро» форвард Педро Роша вернётся в московский «Спартак», сообщает Globo Esporte.
Согласно информации источника, после вылета во второй по силе бразильский дивизион клуб из Белу-Оризонти из-за проблем с финансами не сможет выплатить за 25-летнего нападающего € 6 млн, предусмотренные опцией о его покупке. Кроме того «Крузейро» вряд ли потянет финансовые запросы игрока по зарплате. Ввиду этого в начале следующего года игрок будет вынужден вернуться в Москву.
В то же время сообщается, что интерес к форварду проявляют несколько других бразильских клубов. Однако сам футболист со своим будущим ещё не определился.
Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Его трансфер обошёлся красно-белым в € 12 млн. Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до лета 2021 года.
- 13 декабря 2019
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