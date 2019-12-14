Клопп: Милнер — авторитетная личность в раздевалке

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал продление контракта с английским полузащитником Джеймсом Милнером.

«Джеймс — авторитетная личность в раздевалке и тот, кого игроки слушают и уважают. Когда мы играли с Барселоной на «Энфилде», он был одним из первых, кто приехал на базу в Мелвуд, и как только он открыл дверь, начал мотивировать и подгонять остальных парней. Мне это понравилось. Мне многое нравится в Милли, но кое-что нравится особенно сильно — он действительно продолжает становиться лучше как игрок. У него выдающееся отношение к футболу, он заботится о себе и о других. Джеймс — невероятный футболист, и все мы считаем, что он может дать ещё очень многое, вот почему эта сделка имеет смысл для обеих сторон. Я очень рад, что смогу продолжить работать с ним в течение следующих нескольких лет. Джеймс — исключительный игрок, профессионал и личность», — приводит слова Клоппа сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Джеймс забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах на клубном уровне.