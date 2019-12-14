Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Семак в Африке поиграл с детьми мячом

Семак в Африке поиграл с детьми мячом
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, пребывая в Африке вместе с женой Анной, поиграл с местными детьми мячом.

В поездку на второй по площади материк планеты наставник сине-бело-голубых отправился по инициативе супруги. Как сообщала Анна, в клубе к данному путешествию 43-летнего специалиста отнеслись не лучшим образом.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Семак возглавил «Зенит» в конце весны 2018 года. В первый же год работы с командой он выиграл чемпионат России. Контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2020 года. Соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества ещё на один сезон.

В текущем сезоне «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. После 19 туров в активе команды 45 очков. Отрыв от «Краснодара», занимающего 2-е место, составляет 10 очков.

Жена Семака: Сергей был в шоке, когда сказала, что возьму темнокожего ребёнка
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019