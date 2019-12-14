Семак в Африке поиграл с детьми мячом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, пребывая в Африке вместе с женой Анной, поиграл с местными детьми мячом.
В поездку на второй по площади материк планеты наставник сине-бело-голубых отправился по инициативе супруги. Как сообщала Анна, в клубе к данному путешествию 43-летнего специалиста отнеслись не лучшим образом.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Семак возглавил «Зенит» в конце весны 2018 года. В первый же год работы с командой он выиграл чемпионат России. Контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2020 года. Соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества ещё на один сезон.
В текущем сезоне «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. После 19 туров в активе команды 45 очков. Отрыв от «Краснодара», занимающего 2-е место, составляет 10 очков.
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