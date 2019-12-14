Моуринью: в одном из матчей «Порту» Ж. Кошта сделал грязную работу за меня

Бывший главный тренер «Порту» Жозе Моуринью, ныне возглавляющий «Тоттенхэм Хотспур», рассказал, как в перерыве одного из матчей беседу с командой в раздевалке проводил не он, а капитан Жорже Кошта.

«Мы проигрывали со счётом 0:2 в матче с „Белененсешем“. В перерыве я собирался устроить разбор в раздевалке, но Кошта сказал, чтобы я подождал две минуты снаружи. Он зашёл и сделал всю грязную работу вместо меня. Тогда мы выиграли со счётом 3:2», — приводит слова Моуринью Record.pt.

Моуринью возглавлял «Порту» с 2002 по 2004 год. За это время он выиграл с командой 6 трофеев: 2 чемпионата Португалии, Кубок и Суперкубок страны, Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. В 2003 и 2004 годах УЕФА признавал Моуринью лучшим тренером Европы.