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Фанаты вывесили мотивирующий баннер. После этого их команда обыграла лидера

Фанаты вывесили мотивирующий баннер. После этого их команда обыграла лидера
Футбол / Прочие турниры 0

Фанаты краковской «Вислы» вывесили мотивирующий баннер во время матча 19-го тура чемпионата Польши с «Погонью».

Перед встречей команды находились на разных полюсах турнирной таблицы первенства страны. «Погонь», набрав 35 очков, лидировала, а «Висла», имеющая серьёзные финансовые проблемы, которые могут привести к банкротству клуба, занимала последнее, 16-е место, имея в активе 11 очков. Во время матча фанаты хозяев вывесили баннер со словами: «4-я лига. Зона повышенного риска».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Wychowany na X.

Интересно, что матч завершился победой аутсайдера со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил защитник «Висли» Лукаш Клеменц. Результативная передача на счету Якуба Блащиковски.

Блащиковски будет бесплатно выступать за «Вислу»
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